На форуме в Томске обсуждают сотрудничество библиотек России и Индии

В форуме принимают участие около человек Фото: Пресс-служба ТГУ

Сотрудничество библиотек России и Индии обсуждают на форуме в Томске. Напомним, что форум «Университетская библиотека: так можно» проходит в Томске с 18 по 22 сентября. Его организаторы – НБ ТГУ и НТБ ТПУ. В форуме участвует директор сети библиотек вуза Индии.

«Нам интересны ИТ-решения, которые используются в библиотечной системе Индии», - рассказал директор НБ ТГУ Артем Васильев и сообщил, что индийским коллегам интересны наши практики по сохранению и реставрации книг.

На форуме в числе прочих вопросов обсуждают использование искусственного интеллекта. Также здесь работает Международная школа реставрации. Всего в работе форума принимают участие около 400 человек из разных уголков России, от Владивостока до Санкт-Петербурга, а также из Индии, Беларуси и Германии.