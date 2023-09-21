В Томской области прожиточный минимум вырастет почти на 600 рублей с 2024 года

Сумма прожиточного минимума для юга и севера области разная Фото: Даниил ОПАРИН

С 2024 года прожиточный минимум в Томской области вырастет почти на 600 рублей и составит 15 509 рублей (в 2023 году – 14 466 рублей). Прожиточный минимум для работающих граждан составит 16 414 рубля, для пенсионеров – 12 951 рубль, для детей 15 934 рубля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областной администрации. Этот минимум является общим по Томской области, но суммы по территориям разнятся.

Так, для Томска, Северска, Кожевниковского, Томского, Зырянского, Асиновского, Первомайского, Шегарского районов прожиточный минимум составит 14 809 рубля. Для трудоспособного населения – 16 135 рублей, для пенсионеров – 12 731 рубль, а для детей – 15 663 рубля.

В Стрежевом, Кедровом, Александровском, Бакчарском, Кривошеинском, Парабельском, Колпашевском, Кагасокском, Чаинском, Молчановском, Тегульдетском, Верхнекетском районах прожиточный минимум на 2024 год будет равняться 16 279 рублей. Для работающего населения – 17 744 рубля, для пенсионеров – 14 тысяч рублей, для детей – 17 224 рубля.

Этот прожиточный минимум будет актуальным с 1 января по 31 декабря 2024 года.