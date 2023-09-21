На севере Томской области медведь вновь вышел к людям

Медведь вышел к людям в Томской области Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Медведи продолжают выходить к людям в Томской области. В среду, 20 сентября, косолапый был замечен в Александровском районе. Об этом сообщает администрация района.

Медведь бродил 20 сентября в районе 5-6 километра по ларинской дороге в Александровском районе.

«Вчера по заявке ЕДДС администрации района на место выхода зверя выезжал кадровый охотник. Позже он пояснил, что медведь был отогнан в район острова Кичановский», — рассказали в администрации.

Жителей села просят соблюдать меры осторожности, так как медведь может вернуться на облюбованную территорию.

Напомним, в регионе уже зафиксировано несколько случаев, когда медведи выходили к людям. Томичи в свою очередь пугаются таких визитов диких зверей. Последний раз медведь был замечен 14 августа на трассе Стрежевой — Нижневартовск в Томской области.