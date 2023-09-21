Разработанные томскими учеными криогели помогут в борьбе против эрозии почвы

Ученые наносят раствор поливинилового спирта на поверхность грунта. Фото: Томский научный центр

Томские ученые создали новые составы криогелей, которые помогут в борьбе с эрозией почвы. Как рассказали в Томском научном центре, эти составы помогут решить проблему опустынивания, способны закреплять откосы и могут быть использованы при рекультивации техногенных грунтов.

«Ученые наносят раствор поливинилового спирта на поверхность грунта, куда предварительно уже поместили необходимые удобрения и семена многолетних травянистых культур», - рассказали о механизме использования геля в центре.

Благодаря тому, что температура воздуха в течение суток меняется, формируется криогелевый слой и связывает частички почвы.

Коллектив, который работает над проектом, имеет опыт использования таких составов в разных условиях и для разных нужд. Применение криогелей интересно нефтяным компаниям для защиты водоемов от загрязнения и строительства зимников.