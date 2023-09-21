Студенты томских техникумов и колледжей пишут всероссийские проверочные работы

Студенты колледжей и техникумов напишут проверочные работы по выбранному профилю Фото: Дмитрий СТЕШИН

В колледжах и техникумах Томской области начались всероссийские проверочные работы по общеобразовательным предметам. Как пояснили в пресс-службе администрации региона, эти работы не являются экзаменом, а призваны выявить сильные и слабые стороны образовательных программ и, возможно, скорректировать методики преподавания и учебные планы.

«Студенты колледжей и техникумов напишут проверочные работы по выбранному профилю», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Среди предметов – русский язык, математика, иностранный язык и другие, и также проверочная работа по истории, ОБЖ, обществознанию, географии. Студенты, которые получают профессии квалифицированных служащих, будут писать единую проверочную работу по гуманитарным и социальным предметам.