Аллею памяти участникам СВО из 5 тысяч кедров высадят в томском селе Корнилово

Томичи высадят более 5 тысяч кедров в селе Корнилово Фото: Яна ЛИСИНА

В субботу, 23 сентября, в селе Корнилово Томского района высадят Аллею памяти участникам СВО из 5 тысяч кедров. Участие в мероприятии примут воспитанники детских домов, семьи бойцов и все желающие, сообщила «КП-Томск» руководитель социального проекта «Путь» Оксана Меликова.

Мероприятие пройдет 23 сентября в селе Корнилово. Сбор участников запланирован в 11:00 на улице Гагарина, 29а.

«Общественно-полезный благотворительный фонд «Путь» совместно с Всероссийским движением «Кедры России», при поддержке администрации Корниловского сельского поселения, в рамках социального проекта «Память поколений» приглашает всех желающих на создание Аллеи памяти участникам СВО, путем высадки кедров, в количестве 5000 штук», — рассказала Меликова.

В посадке кедров примут участие воспитанники детских домов, дети семей участников СВО и их родные, томские кадеты, школы и организации села Корнилово.

Томичей ждет посадка кедров, праздничный концерт, угощение от организаторов и партнёров проекта, а также хоровод единства. Участникам проекта рекомендуют надеть теплую одежду и резиновые сапоги.

Все желающие могут принять участие в мероприятии и зарегистрироваться по ссылке.

Социальный проект «Память поколений» проходит при поддержке администрации Томска и департамента культуры по Томской области.