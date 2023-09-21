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НовостиОбщество21 сентября 2023 8:30

В Северске отопительный сезон стартует с 25 сентября

В ближайшие дни в Томской области начнется похолодание
Алёна Мищенко
Фото: Даниил ОПАРИН

Фото: Даниил ОПАРИН

В Северске с 25 сентября начнется отопительный сезон. Мэр города Николай Диденко лично оповестил об этом северчан в своем телеграм-канале.

«В связи с предстоящим похолоданием в ближайшие дни принял решение о начале отопительного сезона в ЗАТО Северск с понедельника, 25 сентября», — сообщил Диденко.

Напомним, в Томске отопление могут включить на следующей неделе. Точная дата запуска отопительного сезона пока неизвестна. Это может произойти как в начале, так и в конце следующей недели.

Ранее специалисты планировали подключать дома к отоплению в третьей декаде сентября, если среднесуточная температура устойчиво в течение пяти дней будет ниже +8°C.