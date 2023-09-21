Ученые из Томска производят лекарство от рака простаты по новой технологии

Технология, которую используют ученые ТПУ, позволяет получить лютеций-177 свободным от примесей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томском политехническом университете до конца года планируют начать промышленный выпуск препарата для лечения онкологии, необходимого для ядерной медицины. В пресс-службе вуза сообщают, что речь идет про изотоп лютеций-177, которые используют для лечения рака простаты. Оборудование для его производства в вуз Томска закупили при поддержки Минобра.

«Стоимость нового оборудования – порядка 80 миллионов рублей», - рассказали в пресс-службе ТПУ.

Технология, которую используют ученые ТПУ, позволяет получить лютеций-177 свободным от примесей. Благодаря этому препарат убивает опухоль, не наносит вред здоровым клеткам и не имеет токсического влияния на организм в целом.

В вузе рассчитывают, что за один цикл смогут производить до 100 доз изотопа. Сначала здесь планируют выпускать субстанцию, на основе которой в клиниках смогут создавать препараты. А в планах – подготовка к производству готового препарата.

Напомним, что томские ученые тестируют новый способ лечения рака на животных.