Более половины введенного в 2023 году жилья построили жители Томской области

Предприятиями построено 165,6 тысяч квадратных метров жилья Фото: Евгения ГУСЕВА

С января по август 2023 года в Томской области ввели в эксплуатацию почти 345 тысяч квадратных метров жилья, или более четырех тысяч квартир. Это больше, чем было за тот же период прошлого года, в 1,4 раза. Такие данные приводит Томскстат. Причем на долю индивидуального строительства приходится более половины жилья, а именно – 52%.

«Предприятиями построено 165,6 тысяч квадратных метров жилья», - говорится в сообщении Томскстата.

Больше всего жилья строили в Томске – более 120 тысяч квадратных метров. По сравнению с прошлым годом ввод жилья в Томске вырос в 1,7 раз. В сельской местности Томской области ввели в эксплуатацию более 212 тысяч «квадратов» жилья. В бесспорных лидерах – Томский район, здесь введено свыше 188 тысяч квадратных метров жилья, и это на 32,5% больше, чем в прошлом году. А больше всего ввод жилья увеличился в Чаинском районе – в три раза.