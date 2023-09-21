Более 25 тысяч жителей Томской области поставили прививку от гриппа

Вакцинация от гриппа в Томской области продолжается Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области с 1 сентября прививку от гриппа поставили более 25 тысяч человек, в том числе свыше 6 тысяч детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Со старта вакцинации от гриппа, которая началась в регионе 1 сентября, прививку поставили 25 545 человек, в том числе 6 015 детей. Вакцинация проводится отечественными препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри». В регион уже поступило 192 410 доз этих препаратов», — говорится в сообщении.

Медики отмечают, что своевременная вакцинация от гриппа позволит снизить риск развития заболевания, избежать тяжелых последствий. Особенно рекомендуется ставить прививку — детям, беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Перед этим врач проводит медосмотр на наличие противопоказаний.

Предприятия могут подавать заявки на коллективную вакцинацию. Их принимают по телефонам горячей линии облздрава: 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50. Бригада выезжает на предприятие, если количество сотрудников в заявке больше 30.