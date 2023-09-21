Мэр Томска Махиня отчитался о ситуации с включением горячей воды в городе

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В Томске на сегодняшний день без горячей воды остаются 38 домов. Мэр Дмитрий Махиня отчитался о ситуации с горячи водоснабжение в городе.

«На сегодня ресурс не подключен в 38 домах, это на 10 меньше, чем день назад. В девяти - по вине управляющих компаний или организаций, обслуживающих дома, в 29 - по вине АО «ТомскРТС»», — написал Махиня в своем телеграм-канале.

Он отметил, что чаще всего задержка происходит из-за вновь выявленных повреждений. К примеру, на улице Елизаровых, 48/2 5 сентября произошла авария, поэтому дом не готов к подключению воды. Повторное повреждение на сетях произошло и на улицах Сибирская, 116 и Алексей Беленца, 17.

В доме по переулку Шпальный, 7 нет ГВС из-за капитального ремонта теплотрассы, который завершится до 27 сентября. На сетях по улице Дзержинского, 16, 18, 20, 21а повреждения устранили 20 сентября, сегодня ресурс был подан.

«Иная ситуация в доме по ул. Хмельницкого, 12а. Здесь повреждение обнаружили в подвале, специалисты мэрии работают с руководством ТСЖ, скоро порыв будет устранен и ресурс появится. По ул. Алтайская, 157 сегодня утром ГВС подключено. Ул. Вершинина, 24/2 - повреждения устранены, сегодня ожидается включение», — добавил мэр.

Главе департамента городского хозяйства поручено совместно с «ТомскРТС» отработать сроки подключения ГВС по каждому дому, а также ежемесячно отслеживать ход устранения повреждений.