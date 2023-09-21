В Томске отопление могут включить уже на следующей неделе

Отопление может появится в домах томичей на следующей неделе Фото: Алёна Мищенко

В Томске отопление могут включить на следующей неделе. Об этом сообщил и.о. заместителя замммэра Томска – начальника департамента городского хозяйства администрации Города Томска Дмитрий Путров во время комитета грдумы.

Напомним, ранее специалисты планировали подключать дома к отоплению в третьей декаде сентября, если среднесуточная температура устойчиво в течение пяти дней будет ниже +8°C.

Кроме того, социальные объекты и жилые дома при наличии технической возможности и по решению собственников могут подключить отопление до официального старта. Для этого необходимо подать заявку в «ТомскРТС». Также до старта отопительного сезона к отоплению могут подключиться жилые дома.

Дмитрий Путов сообщил, что точная дата запуска отопительного сезона пока неизвестна. Это может произойти как в начале, так и в конце следующей недели.