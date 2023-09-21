В Томске при пожаре в девятиэтажном жилом доме спасли пять человек

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Томске 20 сентября произошел пожар в жилом девятиэтажном двухподъездном доме. При возгорании были спасены пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщении о возгорании на улице Войкова поступило в 15:41. Пожар произошел во втором подъезде на лестнице. На момент прибытия пожарных шло задымление на 9 этаже.

«Пожарными по лестничным маршам спасено 5 человек. В результате пожара: обгорел электрощиток на площади 1.5 квадратный метр», — говорится в сообщении.

Огонь ликвидировали в 15:49. Причина пожара устанавливается.