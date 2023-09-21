Виновник смертельного ДТП с пешеходом в Томске отправится в колонию-поселение

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В Томске Кировский районный суд приговорил 44-летнего мужчину к 5 годам колонии за смертельное ДТП на Богдана Хмельницкого, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным ведомства, в августе 2022 года мужчина в состоянии наркотического опьянения при движении по улице Богда Хмельницкого превысил допустимую скорость и на пешеходном переходе сбил женщину. От полученных травм она скончалась.

Томича признали виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения».

Изначально он был осужден к 5 годам условно с испытательным сроком 4 года, а также к лишению прав на 3 года. Прокуратура посчитала назначенное наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор.

Суд согласился с позицией прокуратуры приговорили мужчину к 5 годам в колонии-поселении.