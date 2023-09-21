Около 50 домов в Томске остаются без горячей воды

Без горячей воды остаются 48 домов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске без горячей воды остаются 48 домов. Новому мэру Дмитрию Махине необходимо разобраться, почему вода все еще не подключена и решить проблему, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Мазур.

Напомним, более чем в 2650 домах Томска горячая вода уже вернулась. По. состоянию на 8 сентября, без горячей воды оставались около 100 жилых домов, где на теплосетях выявили дефекты, либо внутридомовые коммуникации не были готовы к подаче горячей воды.

«Каждое утро контролирую, сколько домов в Томске без горячей воды. Сегодня – 48. Разобраться в ситуации с каждым домом, составить и выполнить план подключения, быть в контакте с жителями – первая важная задача нового мэра Дмитрия Махини», — написал Мазур.

В ответ на это, Дмитрий Махиня дал поручение и.о. заммэра по городскому хозяйству Дмитрию Путрову к утру 21 сентября предоставить полную информацию по каждому дому, где ресурс еще не подан. Ему необходимо указать, почему произошла задержка, кто несет ответственность, в какие сроки ситуация будет исправлена.