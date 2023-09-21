В Томске воздух прогреется до +20 градусов в четверг

В Томске в четверг ожидается +20 градусов Фото: Анна Ковалёва

В Томске в четверг, 21 сентября, синоптики прогнозируют теплую погоду до +20 градусов, сообщает томский гидрометцентр.

В городе будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура днем составит +18…+20 °С.

В Томской области днем местами возможны небольшие дожди, утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Дневная температура ожидается +17…+22 °С, местами +11…+16°С.