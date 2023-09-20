Мэр Томска Махиня назвал топ-5 проблем города

С волнующими томичей проблемами градоначальник ознакомился в ЦУРе. Фото: Telegram-канал Дмитрия Махини

Мэр Томска Дмитрий Махиня побывал в Центре управления регионом и ознакомился со статистикой обращений граждан по Томску. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале и перечислил проблемы, которые волнуют томичей больше всего.

«Отсутствие горячей воды, состояние дорог, уборка/вывоз мусора, общественный транспорт, социальное обслуживание и защита», - так мэр Томска определил топ-5 проблем города.

На основе этих запросов Махиня пообещал определить управленческие задачи и взять в работу в первую очередь.

Ранее стало известно, что мэр выясняет, почему в некоторых домах Томска до сих пор нет горячей воды.