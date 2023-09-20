«Один из водителей оказался зажатым»: в Томске произошло ДТП

результате аварии пострадал один из водителей, его зажало в машине. Фото: Telegram-канал ТО ПСС

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Томске 20 сентября. В Telegram-канале Томской поисково-спасательной службы сообщили, что сотрудники ведомства выезжали на это ДТП. Авария случилась на перекрестке между Светлым и Копылово.

«Произошло лобовое столкновение двух автомобилей Niva Chevrolet и ВАЗ-2104», - пояснили в службе со ссылкой на сообщение, которое передали оперативному дежурному.

В результате аварии пострадал один из водителей, его зажало в машине. Ему помогли выбраться пожарные до приезда спасателей.