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НовостиОбщество20 сентября 2023 15:18

В небе над Томском летают воздушные шары

Завтра, 21 сентября, в Томске состоится открытие фестиваля воздушных шаров
Александра Тайбатрова
Организаторы обещают, что в небо запустят семь аэростатов из разных уголков России. Фото: Дмитрий Еланаков/АиФ-Томск

Организаторы обещают, что в небо запустят семь аэростатов из разных уголков России. Фото: Дмитрий Еланаков/АиФ-Томск

В небе над Томском очевидцы замечают парящие воздушные шары. Напомним, что завтра, 21 сентября, состоится открытие первого в Сибири фестиваля воздушных шаров «Вверх фест».

Мероприятие пройдет на нижней площадке Лагерного сада. Ранее организаторы сообщали, что одновременно в небо будут запущены семь воздушных шаров из разных уголков России.

Закрытие фестиваля запланировано на 24 сентября. В 17.00 в программе значится парад воздушных шаров, а в19.00 – вечернее свечение. Но организаторы предупреждают, что из-за погоды время может корректироваться.