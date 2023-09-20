На проспекте Кирова в Томске высадят более 20 елей вместо поврежденных деревьев

На проспекте Кирова и улице Усова высадили 32 молодых ясеня и боярышника. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске высаживают молодые саженцы деревьев в рамках компенсационного озеленения. В мэрии рассказали, что в Кировском районе города высадили 32 молодых ясеня и боярышника. Деревья появились на бульваре, который располагается вдоль проспекта Кирова, а также на участке улицы Усова между улицами Тверской и Киевской.

«В ближайшее время на бульваре по проспекту Кирова будет высажена ещё 21 ель», - сообщили в пресс-службе мэрии и отметили, что деревья появятся взамен утраченных насаждений.

Такое компенсационное озеленение проводят социальные партнеры мэрии. Если кто-то причиняет вред растениям, будь то юридическое или физическое лицо, он должен его компенсировать.

Ранее на улице Красноармейской в Томске высадили живую изгородь.