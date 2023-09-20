В ЕР рассказали о новом статусе и поддержке волонтерской деятельности

Партия обозначила приоритеты на осеннюю сессию Госдумы: это федеральный бюджет, поддержка участников СВО, закон о занятости. Фото предоставлено ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, партия обозначила приоритеты на осеннюю сессию Госдумы: это федеральный бюджет, поддержка участников СВО, закон о занятости.

Соответствующие законопроекты уже внесены в нижнюю палату парламента

В осеннюю сессию «Единая Россия» в Госдуме продолжит поддерживать участников СВО и членов их семей. Так, сейчас добровольцы подлежат обязательному страхованию за счет федерального бюджета. Но механизма реализации этой нормы нет.

Инициатива, внесенная рабочей группой по СВО под руководством секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, устраняет данную проблему. После принятия документа будут регламентированы основания, условия и порядок обязательного госстрахования добровольцев по аналогии с тем, как сейчас это действует в отношении военнослужащих.

Законопроект о наследовании права на бесплатный земельный участок членами семей Героев России и СССР, полных кавалеров ордена Славы является для партии приоритетным. Сейчас льготу Герои могут использовать только лично. Изменение данной нормы поддерживает Правительство. В Госдуму также внесен для рассмотрения законопроект о расширении волонтерской деятельности и ее поддержке. Он определит круг участников волонтерской деятельности, закрепит за ними право на медобследование, обучение, учет их работы при поступлении в вузы.

Кроме того, до 1 октября Правительство внесет в Госдуму проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Работу над ним «Единая Россия» уже ведет с Кабмином.

«Все социальные обязательства в бюджете 2024 - 2026 возрастут. По инициативе Президента с 1 января 2024 года на 18,5% вырастет МРОТ. Это даст существенное повышение заработной платы в бюджетной сфере. Задача «Единой России» – обеспечить неукоснительное исполнение этого решения», – отметил замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

Он также напомнил, что со следующего года ежегодно будет индексироваться пособие по безработице. Это предусматривает и партийный законопроект о занятости. Его во втором и третьем чтениях рассмотрят в октябре. Он, в том числе, поможет в профилактике безработицы и противодействии нелегальной занятости, вводит понятия самозанятости и платформенной занятости, расширяет возможности работодателей при трудоустройстве инвалидов. Вводятся новые категории лиц, которые смогут рассчитывать на особую поддержку служб занятости: граждане предпенсионного возраста, участники СВО, члены их семей, молодые специалисты.

Помимо этого, в осеннюю сессию Госдума рассмотрит инициативу об ответственности военных представителей госзаказчика за нарушение условий госконтракта наравне с другими участниками гособоронзаказа рабочей группы по СВО.

Глава группы, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил: текущая редакция КоАП мотивирует всех должностных лиц госзаказчика, если они работают по гособоронзаказу. За нарушение условий госконтракта по ГОЗ им грозит денежный штраф, а в особых случаях – уголовная ответственность.