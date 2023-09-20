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НовостиОбщество20 сентября 2023 12:44

Счетная палата Томской области отметила снижение доходов от использования лесов

Растут долги за использование томских лесов
Александра Тайбатрова
Счетная палата рекомендовала департаменту лесного хозяйства активно готовить аукционы на аренду лесных участков

Счетная палата рекомендовала департаменту лесного хозяйства активно готовить аукционы на аренду лесных участков

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Контрольно-счетная палата Томской области выявила, что доходы в бюджет от использования лесов заметно сократились. Это следует из заключения, которое опубликовано на сайте Законодательной думы региона.

Так, с января по июнь этого года поступило 445 миллионов, что составляет 41% от плана. Темп роста а такому же периоду прошлого года равняется 78%, а уменьшение поступлений превышает 125 миллионов рублей.

«Также отмечается рост задолженности», - сообщили в Контрольно-счетной палате.

К 1 июля нынешнего года долг за использование лесов превысил 930 миллионов, и это на 326 миллионов больше, чем было в начале года.

Чтобы исправить ситуацию, счетная палата рекомендовала департаменту лесного хозяйства активно готовить аукционы на аренду лесных участков до конца 2023 года.