Счетная палата Томской области отметила снижение доходов от использования лесов

Счетная палата рекомендовала департаменту лесного хозяйства активно готовить аукционы на аренду лесных участков Фото: Олег АДАМОВИЧ

Контрольно-счетная палата Томской области выявила, что доходы в бюджет от использования лесов заметно сократились. Это следует из заключения, которое опубликовано на сайте Законодательной думы региона.

Так, с января по июнь этого года поступило 445 миллионов, что составляет 41% от плана. Темп роста а такому же периоду прошлого года равняется 78%, а уменьшение поступлений превышает 125 миллионов рублей.

«Также отмечается рост задолженности», - сообщили в Контрольно-счетной палате.

К 1 июля нынешнего года долг за использование лесов превысил 930 миллионов, и это на 326 миллионов больше, чем было в начале года.

Чтобы исправить ситуацию, счетная палата рекомендовала департаменту лесного хозяйства активно готовить аукционы на аренду лесных участков до конца 2023 года.