Депутаты предлагают дать право сельским специалистам старше 35 лет на получение земли для ИЖС

Сохранить для специалистов на селе льготу на получение земельного участка после достижения ими установленного законом предельного 35-летнего возраста, а также сократить сроки оформления в собственность земельного участка - такие поправки в закон «О земельных отношениях в Томской области» обсудили депутаты на заседании комитета думы по строительству, инфраструктуре и природопользованию.

Получить бесплатно земельный участок для улучшения жилищных условий могут специалисты со средним профессиональным или высшим образованием, которые работают по трудовому договору в сельских населенных пунктах, и не старше 35 лет. Очередность формируется в районных администрациях и при достижении молодым специалистом 35 лет он автоматически исключается из очереди.

"Комитет провел анализ эффективности действия закона и разработал ряд решений, которые существенно меняют для сельских территорий условия получения господдержки на улучшение жилищных условий молодыми работниками в сфере сельскохозяйственного производства, ветеринарии, образования, здравоохранения, культуры, лесного хозяйства", - отметил заместитель председателя комитета Дмитрий Никулин.

Решением комитета депутаты рекомендовали Совету думы включить в повестку сентябрьского собрания вопрос об изменениях в закон, чтобы сохранить право сельских специалистов в возрасте 36 лет и старше на получение бесплатного земельного участка и сократить с 45 до 30 календарных дней срок оформления земельного участка в собственность