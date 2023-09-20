В Томской области все 460 котельных готовы к новому отопительному сезону

На подготовку региона к зиме было направлено 2,2 миллиарда рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Томской области все котельные готовы к грядущему отопительному сезону, отчитались в администрации региона. Всего в области работают 460 котельных, и их готовность составляет 100%. Также полностью готовы все три с лишним тысячи водопроводных сетей. А готовность полутора тысяч километров теплосетей составляет 99%.

«На подготовку региона к зиме по всем программам, из бюджетов и внебюджетных источников было направлено 2,2 миллиарда рублей», - отметили в пресс-службе обладминистрации.

Главам муниципалитетов Томской области предложили готовить предложения по замене, капремонту и модернизации коммунальных объектов.