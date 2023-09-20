Более 50 жителей Томской области начали обучение в «Школе фермера»

В течение двух месяцев слушатели будут изучать правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томской области во второй раз открылась «Школа фермера». В пресс-службе администрации региона уточнили, что это совместный проект Минсельхоза РФ, Россельхозбанка и профильных учебных заведений. На этот раз обучение в «Школе фермера» пройдут 55 жителей Томской области.

«В течение двух месяцев слушатели будут изучать правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Также участникам проекта расскажут о современных агротехнологиях и проведут обучение на крупнейших предприятиях отрасли.

В ноябре, после завершения обучения, выпускники «Школы фермера» будут защищать свои бизнес-проекты, после чего получат дипломы.