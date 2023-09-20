Жители Томской области смогут участвовать в выборах за пределами региона

При проведении выборов губернатора и депутатов областного парламента по решению облизбиркома могут создаваться экстерриториальные избирательные участки, расположенные за пределами Томской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутаты комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Законодательной думы Томской области проголосовали за внесение изменений в региональный закон о выборах. Исключено голосование по открепительным удостоверениям, а на референдумах Томской области возможно применять механизм «Мобильный избиратель».

«При проведении выборов губернатора и депутатов областного парламента по решению облизбиркома могут создаваться экстерриториальные избирательные участки, расположенные за пределами Томской области», - отметили в пресс-службе думы.

Также теперь запрещено проводить предвыборную агитацию на запрещенных Роскомнадзором сайтах. Если в ходе избирательной кампании кандидат будет осужден, он обязан передать об этом информацию в письменном виде в избирком на следующий же день.

Отмечается, что поправки внесены для того, чтобы региональный закон соответствовал федеральному. 28 сентября на очередном заседании думы поправки планируют принять в первом чтении.