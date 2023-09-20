В Стрежевом вахтовик из Башкортостана ударил мужчину ножом в парке

Фото: Ксения Высотина

В Стрежевом 44-летний вахтовик из Башкортостана ударил ножом в живот 37-летнего мужчину в парке города. Нападавшего задержали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение от медработника о том, что с ножевыми ранениями госпитализирован 37-летний житель Стрежевого.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 44-летний житель республики Башкортостан. Мужчина находился в регионе на вахте.

«По предварительным данным, в парковой зоне районного центра между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник достал нож и нанес несколько ударов в область живота оппонента», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Жителя Башкортостана задержали и заключили под стражу.