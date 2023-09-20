«Нуждается в медпомощи»: в Томске ищут 70-летнего Юрия Саушкина

Фото: ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт»

В Томске разыскивают 70-летнего Юрия Саушкина, который пропал 19 сентября, об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Известно, что пенсионер нуждается в медицинской помощи и страдает провалами в памяти. Сбор для поиска назначен на 16.00, место сбора – переулок Автомоторный, 17А.

«Был одет в черно-белую клетчатую рубашку, темно-синие штаны и серо-зеленую ветровку. Был обут в черный туфли, на голове – черная кепка», - говорится в ориентировке на пропавшего.

Сообщается, что пропавший Юрий Саушкин имеет плотное телосложение. Его рост – 170 сантиметров, волосы седые, глаза карие. Всех, кому что-то известно о пропавшем, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.