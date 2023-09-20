Компания из Томска получила льготный кредит от Минцифры на 50 миллионов

Компания, получившая льготный кредит, работает с 2013 года Фото: Пресс-служба администрации Томской области

ИТ-компания из Томска получила кредит по программе Минцифры на льготных условиях. В пресс-службе администрации Томской области сообщили, что сумма кредита составила 50 миллионов, а кредитная ставка – 3%. Поручителем стал региональный гарантийный фонд.

«Цель федеральной меры поддержки бизнеса — ускорение цифровой трансформации отраслей экономики и внедрение российских решений», - отметили в пресс-службе администрации Томской области.

Известно, что компания, получившая льготный кредит, работает с 2013 года и разработала одну из крупнейших в России платформ для малого и среднего бизнеса по поиску оптовых поставщиков и покупателей.