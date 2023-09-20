Физрук из Томска Кирилл Базюк попал в финал конкурса «Учитель года»

Фото: администрация Томской области

Учитель физкультуры из томской школы №43 Кирилл Базюк попал в финал Всероссийского конкурса «Учитель года-2023», сообщили в администрации области.

«Завтра, 21 сентября, в Москве откроется финал всероссийского профессионального конкурса «Учитель года – 2023», в котором участвует учитель физической культуры томской школы № 43 Кирилл Базюк, победитель регионального этапа конкурса», — говорится в сообщении.

В этом году педагоги из 89 регионов страны поборются в финальных испытаниях в два тура. В первом участники проведут уроки и беседы со школьниками, а также напишут педагогический диктант.

Во второй тур попадут 15 учителей. Они покажут авторские мастер-классы, примут участие в пресс-конференции «Вопрос учителю года» и выступят с лекцией «Слово учителю».

Имена четырех призеров и победителя всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023» станут известны в День учителя, 5 октября.

Победитель конкурса получит главный приз — «Большой хрустальный пеликан». Награждение пройдет в Государственном Кремлевском дворце.