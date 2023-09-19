В Томском районе у должника изъяли евро и баты для погашения уголовного штрафа

Фото: пресс-служба УФССП по Томской области

В Томском районе у сотрудник организации, которого обвинили по нескольким уголовным статья, конфисковали 36 тысяч евро для оплаты долга. Благодаря обмену, большую часть долга погасить удалось, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

По данным ведомства, сотрудника организации в Томском районе признали виновным в коммерческом подкупе. Мужчина заключил договор с индивидуальным предпринимателем, занимающимся пассажироперевозками.

Доставляя сотрудников компании к месту работы, бизнесмен должен был неофициально отдавать часть заработанных средств представителю организации в обмен на подписание актов выполненных работ. Ежемесячно он должен был платить около 90 тысяч рублей, в общей сумме накопилось 1,5 млн рублей.

Также обвиняемый занимался незаконным оборотом взрывных устройств. Мужчина прятал в одном из помещении компании гранаты, запалы, детонаторы.

«Изучив обстоятельства дела, суд приговорил гражданина к реальному сроку лишения свободы и штрафу в размере 4,3 млн рублей. Также у него необходимо было конфисковать в доход государства 1,4 млн рублей», — говорится в сообщении.

Для взыскания долга судебные приставы конфисковали у мужчины 1,4 млн рублей, а также почти 36 тысяч евро. Обмен евро на рубли позволил погасить большую часть долга, однако ему осталось погасить около 700 тысяч рублей.

В УФССП добавили, что должнику принадлежит крупная сумма в батах, которая также хранится в СК и подлежит конфискации в счет погашения долга. В подразделение Банка России направлен запрос для получения информации об учреждении в Томске, где можно обменять баты на рубли.