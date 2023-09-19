В Томске 16-летний школьник пытался поджечь релейный шкаф

Фото: Анна Ковалева

Томский десятиклассник пытался поджечь релейный шкаф между станциями Томск-1 и Томск-2, но промахнулся и попал в опору ЛЭП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел на перегоне между станциями Томск-1 и Томск-2.

По данным канала, шестнадцатилетний подросток кинул в релейный шкаф полулитровую стеклянную бутылку с зажигательной смесью, но промахнулся и попал в опору ЛЭП, которая находилась в полуметре. Релейный шкаф не получил повреждений.

Полицейские на месте происшествия нашли рюкзак, зажигалку, бутылку и ёмкость с бензином, а также нож. В ходе розыскных мероприятий был задержан ученик местной католической гимназии.

В настоящее время следователи выясняют мотивы подростка. По предварительной информации, школьник мог получать инструкции от куратора с Украины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Релейный шкаф — специальная металлическая конструкция, необходимая для размещения на улице систем железнодорожной автоматики и телемеханики.