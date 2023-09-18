Мэр Томска Дмитрий Махиня планирует провести конкурс для формирования команды

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Новый мэр Томска Дмитрий Махиня планирует начать работу с формирования команды. Градоначальник рассматривает возможность проведения кадрового конкурса.

В понедельник, 18 сентября, Дмитрий Махиня принёс присягу и официально вступил в должность мэра Томска. Махиня был избран градоначальником 5 сентября городскими депутатами. Он получил 26 голосов из 33.

«Буду опираться в первую очередь на местные кадры. Нужно посмотреть те кадры, которые сейчас есть в администрации, посмотреть тех людей, которые готовы прийти – томичей, не работающих в администрации», — сказал журналистами Дмитрий Махиня.

Также он не исключил возможность рассмотреть вариант проведения кадрового конкурса для формирования своей команды. По его мнению, «такие конкурсы неплохо себя показывают в регионах».

В настоящее время, Махиня намерен провести встречи с томичами во всех районах города.