Квартал на улице Вершинина в Томске застроят в ближайшие годы

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Томские градостроители приняли решение о комплексном развитии территории в Кировском районе. Через 2 или 3 года начнется строительство в районе улицы Вершинина. Об этом рассказал журналистам начальник департамента по архитектуре и градостроительству администрации Томска Сергей Чиков.

«Аукцион будет проводиться 16 октября. Начальная стоимость – 800 тысяч рублей. Высочайший спрос среди застройщиков на эту площадку. Что касается освоения площадки, срок договора – в пределах семи лет. Срок разработки проекта планировки на всей территории КРТ – в пределах года, проектирование – год-два», - уточнил чиновник.

Начальник департамента также добавил, что застройку будут вести на площади не более 25 тысяч квадратных метров.

Напомним, в августе пресс-служба администрации Томска сообщила: «Объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории в 1,2 гектара в границах ул. Вершинина, П. Осипенко и пер. Промышленный […]. Инвестор, зашедший на эту территорию, будет обязан разработать и согласовать с мэрией проект застройки».

Ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в областном центре ввели в эксплуатацию более 112 квадратных метров жилья.

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