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НовостиОбщество15 сентября 2023 15:45

В Советском районе Томска благоустроят два двора за счет субсидии

Субсидии возместят затраты на ремонт
Александра Тайбатрова
Во дворе на Кулагина, 37 сделали искусственные дорожные неровности

Во дворе на Кулагина, 37 сделали искусственные дорожные неровности

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

В Томске почти завершено благоустройство двух дворовых территорий в Советском районе, отчитались в мэрии. Это дворы домов на улице Кулагина, 37, и улице Герцена, 45.

«На улице Кулагина установили новое ограждение, расширили проезд, поставили новый бордюрный камень, а также завезли землю и посеяли новый газон», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также во дворе на Кулагина, 37 сделали искусственные дорожные неровности, а скоро установят малые архитектурные формы.

Расходы на ремонт обеих дворовых территорий возместят за счет муниципальной субсидии.

Напомним, что в сквере Старца Федора в Томске высадили березовую аллею.