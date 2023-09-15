В Советском районе Томска благоустроят два двора за счет субсидии

Во дворе на Кулагина, 37 сделали искусственные дорожные неровности
Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
В Томске почти завершено благоустройство двух дворовых территорий в Советском районе, отчитались в мэрии. Это дворы домов на улице Кулагина, 37, и улице Герцена, 45.
«На улице Кулагина установили новое ограждение, расширили проезд, поставили новый бордюрный камень, а также завезли землю и посеяли новый газон», - рассказали в пресс-службе мэрии.
Также во дворе на Кулагина, 37 сделали искусственные дорожные неровности, а скоро установят малые архитектурные формы.
Расходы на ремонт обеих дворовых территорий возместят за счет муниципальной субсидии.
Напомним, что в сквере Старца Федора в Томске высадили березовую аллею.