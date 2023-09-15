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НовостиОбщество15 сентября 2023 8:27

В Стрежевом Томской области через торги продают аэропорт за 510 миллионов

Информация опубликована на сайте Федресурса
Александра Тайбатрова
Новый владелец обязан будет содержать и использовать аэропорт по его прямому назначению

Новый владелец обязан будет содержать и использовать аэропорт по его прямому назначению

Фото: Олег УКЛАДОВ

Аэропорт в городе Стрежевой Томской области выставили на торги. Сообщение об этом разместил на сайте Федресура конкурсный управляющий владельца аэропорта ООО «Промавиасервис», который банкротится. Стоимость лота – 510 миллионов рублей, на продажу выставлены взлетно-посадочная полоса и другие объекты, но не само здание аэровокзала.

При этом в сообщении говорится, что новый владелец обязан будет содержать и использовать аэропорт по его прямому назначению.

Торги планируют провести 31 октября в 09.00 по московскому времени.

Также за 10 тысяч рублей предлагается купить долю ООО «Промавиасервис» в ООО «Аэропорт Стрежевой», которая составляет 100%.