Всех желающих приглашают на реставрацию усадьбы на улице Белинского в Томске

Фото: сообщество «Том Сойер Фест Томск» во ВКонтакте

Томичей приглашают поучаствовать в реставрации усадьбы Чернышевой, которая находится на улице Белинского, 17/1. Мероприятие пройдет с 12.00 до 18.00. В сообществе «Том Сойер Фест Томск» во ВКонтакте сообщают, что планируется во второй раз покрасить фасад, наличники и рамы, отшлифовать, прогрунтовать и покрасить балясины, загрунтовать входную группу.

«Нужно закончить работу по реставрации, чтобы чудесный домик ушел зимовать красивым и обновленным», - говорится в сообщении.

Также организаторы обещают два творческих мероприятия: антистресс-инструктаж «Камера?! Я тебя не босюь» и интерактив «Музыка наличников» Елизаветы Згирской.

Участников просят надеть рабочую одежду, а перчатки, чай и еду предоставят организаторы.