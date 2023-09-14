Съезд с Коммунального моста на Московский тракт закроют в Томске до октября

Подрядная организация будет выполнять работы по строительству ливневки Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В ночь на субботу, 16 сентября, будет перекрыт съезд с Коммунального моста на Московский тракт, предупреждает мэрия Томска. Его закроют ровно в полночь 22.00. А откроют спустя более чем две недели – в 20.00 1 октября.

«Подрядная организация будет выполнять работы по строительству ливневки», - объяснили причины перекрытия в пресс-службе мэрии.

На время перекрытия здесь установят соответствующие дорожные знаки. Томичей и гостей города в мэрии просят учитывать информацию о закрытии съезда при поездках по городу.

Напомним, что ремонт Коммунального моста завершен на 91%.