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НовостиОбщество14 сентября 2023 10:43

С начала сентября в Томской области от гриппа привились более 5000 человек

Среди привитых – полторы тысячи детей
Александра Тайбатрова
В Томскую область привезли более 190 тысяч доз вакцины против гриппа

В Томскую область привезли более 190 тысяч доз вакцины против гриппа

Фото: Олег ЗОЛОТО

В сентябре в Томской области началась вакцинация от гриппа. По информации пресс-службы администрации региона, уже более пяти тысяч человек привились в этом сезоне, причем из них полторы тысячи – это дети.

«Рабочие коллективы могут пройти вакцинацию как на предприятии, так и в медучреждении», - уточнили в обладминистрации.

Медицинская бригады приедет на предприятие, если будет получено более 30 заявок на вакцинацию. Заявку можно подать по телефонам облздрава 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50. Также привиться можно в своей поликлинике.

Напомним, что в Томскую область привезли более 190 тысяч доз вакцины против гриппа.