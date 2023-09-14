С начала сентября в Томской области от гриппа привились более 5000 человек

В Томскую область привезли более 190 тысяч доз вакцины против гриппа Фото: Олег ЗОЛОТО

В сентябре в Томской области началась вакцинация от гриппа. По информации пресс-службы администрации региона, уже более пяти тысяч человек привились в этом сезоне, причем из них полторы тысячи – это дети.

«Рабочие коллективы могут пройти вакцинацию как на предприятии, так и в медучреждении», - уточнили в обладминистрации.

Медицинская бригады приедет на предприятие, если будет получено более 30 заявок на вакцинацию. Заявку можно подать по телефонам облздрава 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50. Также привиться можно в своей поликлинике.

Напомним, что в Томскую область привезли более 190 тысяч доз вакцины против гриппа.