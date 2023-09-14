Жителям Томской области рассказали, как защитить кожу осенью

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Осенью кожа становится сухой из-за снижения влажности воздуха. Врач, эксперт Александра Филева рассказала томичам, как скорректировать уход с учетом меняющейся погода, сообщает Pravda.Ru.

По словам врача, даже не склонная к сухости кожа в холодный период может стать обезвоженной. Для восстановления водного баланса рекомендуется использовать специальные кремы и лосьоны, пить больше воды в течение дня и использовать увлажнитель воздуха.

Также осенью необходимо корректировать рацион. Пища, богатая антиоксидантами (преимущественно овощи, фрукты и ягоды), защищает клетки от повреждения. А продукты с жирными кислотами омега-3 помогают укрепить кожу и сделать её более устойчивой к агрессивному воздействию внешней среды.

С осторожностью необходимо проводить очищающие и отшелушивающие процедуры осенью . Лучше наносить мягкие, нетравмирующие средства, а по завершении обязательно использовать увлажняющие или питательные кремы и маски, чтобы естественный защитный барьер восстановился быстрее. Также не следует умываться под горячей водой, несмотря на соблазн погреться под душем или согреть руки под краном.

В одежде лучше отказаться от синтетических тканей и облегающих фасонов, чтобы избежать раздражения и микротравм. Предпочтение стоит отдавать натуральным материалам.

Самым важным правило является — защита от солнца. Она необходима практически круглый год, а не только в жару. Крем с SPF нужно использовать постоянно, когда индекс ультрафиолетового излучения превышает 2 единицы. Такая мера позволит замедлить процесс старения.