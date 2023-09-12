В «Томскавтодоре» в третий раз за два месяца сменился руководитель

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Борис Рощупкин стал исполняющим обязанности директора «Томскавтодора». Ранее он занимал должность бывшего заместителя директора, сообщает «»Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Борис Рощупкин сменил на посту исполняющего обязанности директора Андрея Чебакова. Он руководил предприятием с 25 июля по 5 августа. При это ранее Рощупкин исполнял образности директора «Томскавтодора» с 4 по 24 июля.

За два месяца 2023 года власти Томской области в третий раз сменили руководителя после ухода Юрия Дроздова. Он стал генеральным директором особой экономической зоны «Томск».

Областное государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Томской области» является некоммерческой организацией, созданной для управления автомобильными дорогами Томской области.

Учредителем является областной департамент транспорта, дорожной деятельности и связи.