«Нуждается в медпомощи»: в Северске пенсионерка ушла в неизвестном направлении

Фото: ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт»

В Северске ищут 79-летнюю Марию Кочерову, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Пожилая женщина ушла в неизвестном направлении 11 сентября. Известно, что пенсионерка страдает потерей памяти и ей нужна медицинская помощь.

«Рост 154 сантиметра, плотного телосложения, серо-голубые глаза, светло-русые с сединой волосы», - так описываются примеры пропавшей в ориентировке «ЛизаАлерт».

Поисковики уточняют, что пропавшая была одета в синюю куртку. На голове у нее был ярко-оранжевый платок, а на ногах – темно-синие кроссовки. Поиск пока ведут автономными группами. Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшей, поисковики просят сообщать об этом по бесплатному и круглосуточному телефону 8-800-700-54-52.