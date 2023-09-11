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НовостиОбщество11 сентября 2023 10:23

В Томь выпустили более 30 тысяч экземпляров молоди осетровых

Молоди выпустили больше, чем планировали
Александра Тайбатрова
Мероприятие проведено в рамках выполнения компенсационных мероприятий по возмещению ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания

Мероприятие проведено в рамках выполнения компенсационных мероприятий по возмещению ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 30 тысяч молодых особей ценных осетровых рыб выпустили в Томь, об этом сообщили в департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. В Томь выпустили молодняк сибирского осетра и стерляди.

«Мероприятие проведено в рамках выполнения компенсационных мероприятий по возмещению ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания», - пояснили в департаменте.

При этом молодняка в Томь выпустили больше, чем планировалось изначально. Так, выпустили более 22 тысяч экземпляров осетра, хотя планировалось чуть менее 21 тысячи, а стерляди выпустили более девяти тысяч экземпляров при плане в 1800.