В Томь выпустили более 30 тысяч экземпляров молоди осетровых

Мероприятие проведено в рамках выполнения компенсационных мероприятий по возмещению ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 30 тысяч молодых особей ценных осетровых рыб выпустили в Томь, об этом сообщили в департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. В Томь выпустили молодняк сибирского осетра и стерляди.

«Мероприятие проведено в рамках выполнения компенсационных мероприятий по возмещению ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания», - пояснили в департаменте.

При этом молодняка в Томь выпустили больше, чем планировалось изначально. Так, выпустили более 22 тысяч экземпляров осетра, хотя планировалось чуть менее 21 тысячи, а стерляди выпустили более девяти тысяч экземпляров при плане в 1800.