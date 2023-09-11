Выплату по уходу за нетрудоспособными получают более 18 тысяч томичей

Оформить выплату могут граждане, которые ухаживают за инвалидами I группы, гражданами старше 80 лет и др. Фото: Даниил ОПАРИН

Более 18 тысяч жителей Томской области получают выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, подсчитали в обладминистрации. Ее выплачивает региональное отделение СФР. Оформить выплату могут граждане, которые ухаживают за инвалидами I группы, гражданами старше 80 лет и др.

«Выплата средств производится вместе с пенсией гражданину, за которым осуществляется уход», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Размер выплаты – 1200 рублей, один гражданин при этом может ухаживать за несколькими людьми. Родители или опекуны, которые ухаживают за детьми-инвалидами или за инвалидами с детства I группы, получают 10 тысяч рублей.

Подать заявление на выплату можно через Госуслуги, в МФЦ или СФР. Период ухода засчитывается в трудовой стаж, а если гражданин устроится на работу или встанет на учет как безработный, он должен уведомить об этом отделение СФР в течение пяти дней, чтобы выплату ему приостановили.