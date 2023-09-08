В Томске 20-летнего диверсанта приговорили к 8 годам лишения свободы

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Томский областной суд приговорил 20-летнего жителя Томска к 8 годам лишения свободы за приготовление и склонение к диверсии, сообщается на сайте суда.

В апреле 2023 года молодой томич разместил в интернете объявление о поиске подработки. Он оставил свои контактные данные и получил сообщение в мессенджере от неизвестного.

«Пользователь предложил томичу заработать денег, поджигая объекты железнодорожной транспортной инфраструктуры, а также порекомендовал приискать соучастников, за что можно было получить дополнительное денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

Мужчина заинтересовался данным предложением и начал искать сообщников и орудий преступления. Парень предложил двум своим знакомым данный способ заработка, но те отказывались. Также виновный подготовил орудие преступления, осматривал будущие предполагаемые объекты уничтожения.

Преступления выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Томича признали виновным по статьям «Приготовление к диверсии» и «Содействие диверсионной деятельности в форме склонения лица к совершению преступления».

В суде мужчина полностью признал свою вину. Молодому человеку назначили 8 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием 2 лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.