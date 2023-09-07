В Томске построили 13-этажный корпус нефтяного научно-технологического кластера

Фото: администрация Томской области

В Томске на проспекте Мира открылся новый 13-этажный административного корпуса нефтяного научно-технологического кластера. Его общая площадь превышает 14,5 тысячи квадратных метров, сообщает обладминистрация.

«"ТомскНИПИнефть" (входит в научно-проектный блок «Роснефти») завершил строительство 13-этажного инженерно-административного корпуса на проспекте Мира в Томске. Новый офис стал пятым зданием в научно-технологическом кластере института», — говорится в сообщении.

Новый корпус превышает 14,5 тысячи квадратов. В нем насчитывается более 100 офисных помещений, переговорные комнаты с возможностью организации телемоста, конференц-зал на 150 человек, столовая на 100 мест, зоны отдыха и другое.

Здесь планируется расширить существующую научно-техническую базу и повысить производительность труда за счет объединения в одном месте 550 инженеров, проектировщиков и исследователей.

В администрации региона рассказали, что в новом здании откроется второе региональное кернохранилище. Оно обеспечит корпоративный научно-аналитический центр резервными площадями на ближайшие десять лет. Объем керна увеличится со 156 до 278 погонных километров.

Кроме того, на двух этажах нового офиса появится лаборатория седиментологии с современным оборудованием.

При строительстве корпуса было учтено благоустройство городской среды. На территории близлежащего микрорайона «Радужный» появилась современная детская площадка, на территории института обустроили пешеходные зоны, смонтировали систему освещения и высадили около 100 деревьев.