Начинается регистрация участников на XII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!»

фото: "Ростелеком"

Открыта регистрация участников на XII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!». Соревнования для школьников и студентов до 18 лет проводят «Ростелеком» и Координационный центр национального домена сети интернет. Онлайн-чемпионат пройдет с 2 по 22 ноября 2023 года на официальном сайте проекта игра-интернет.рф. Регистрация участников продлится до 1 ноября включительно. Объявление результатов намечено на 8 декабря 2023 года.

Главная тема онлайн-чемпионата в этом году — «Технологии в образовании». Задания будут посвящены истории образования в России, информационным технологиям в образовании, образовательным технологиям будущего. Участники чемпионата смогут выступить как в индивидуальном зачете, так и объединившись в школьные команды. В рамках чемпионата участникам будет предложено также выполнить дополнительное творческое задание и получить дополнительные баллы и призы.

Участие в чемпионате — это возможность проверить свои знания в области интернет-технологий, получить звание чемпиона и ценные призы от организаторов. Для первых пяти мест в индивидуальном и командном зачетах по итогам двух этапов предусмотрены дипломы и ценные призы (планшет, умные-часы, проектор и другие). Участники онлайн-чемпионата, не занявшие призовых мест, получат именные электронные сертификаты.

«Логично, что в год педагога и наставника главной темой чемпионата стали технологии в образовании. Этому посвящены интерактивные задания онлайн-турнира, а также творческие работы, которые ребятам необходимо выполнить на первом этапе: мы предложили участникам пофантазировать и представить учителя будущего, какими навыками и знаниями он должен обладать, чтобы носить это звание. И в который раз хочется отметить, что чемпионат — не просто соревнования, которые определят самых подкованных в интернет-технологиях, но и способ расширить кругозор, узнать новости из digital-мира и, конечно, повысить уровень цифровой грамотности в увлекательной игровой форме», — отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

«“Ростелеком” как один из учредителей Альянса по защите детей в интернете уделяет большое внимание образовательной деятельности подростков. Компания активно внедряет интернет-технологии в сфере образования, подключая учебные заведения к интернету по оптическим каналам связи и разрабатывая собственные образовательные продукты. Проект “Изучи интернет — управляй им!” также способствует повышению интереса детей к ИТ, что особенно важно в эпоху цифровой экономики. Для подготовки к онлайн-чемпионату мы рекомендуем ознакомиться с полным образовательным видеокурсом DigitoLogia. Из видеоуроков учащиеся узнают о развитии телекоммуникаций и кибербезопасности, смогут разобраться в технологически сложных устройствах и ответить на актуальные вопросы из мира технологий», — сказала директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности «Ростелекома» Юлиана Соколенко.

«Изучи интернет — управляй им!» — это популярный социально-образовательный проект, целью которого является повышение уровня цифровой грамотности. С его помощью молодые пользователи смогут разобраться в тонкостях устройства интернета и цифровых технологий, стать опытными интернет-юзерами и научиться безопасному серфингу в сети. Также проект призван пробудить интерес школьников к профессиям, связанным с цифровыми технологиями.

За десять лет существования проекта «Изучи интернет — управляй им!» в нем приняли участие более 200 тысяч школьников из всех регионов России.

В проект «Изучи интернет — управляй им!» входят:

- образовательный портал «Знания» — интерактивная игра, состоящая из 30 модулей (их число ежегодно пополняется), которые посвящены разным темам, связанным с информационными технологиями;

- мобильное приложение — содержит серию тестов по истории и устройству интернета, работе браузеров и ИТ-сервисов, интернет-культуре и цифровой безопасности, позволяющих закрепить полученные на портале знания в любом месте и в удобное время. Приложение доступно в Google Play;

- викторина — более 750 блиц-вопросов по интернет-культуре, безопасности, истории и устройству интернета и ИТ-сервисов;

- словарь интернета — термины, слова, аббревиатуры, связанные с интернет-рекламой, SEO, геймдевом, компьютерными сетями, искусственным интеллектом, интернетом вещей, дистанционным образованием и безопасностью в интернете.

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