Жители Томской области стали чаще читать новости и статьи в интернете

фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 90% жителей Томской области пользуются интернетом. Чаще всего люди использовали его для общения в соцсетях, а также читали новости. Такие данные приводит Томскстат.

«В Томской области Интернетом пользуются 90% жителей в возрасте 15 лет и старше. Большинство из них выходят в сеть каждый день», — отмечают аналитики.

По данным статистов на 2022 год, около 87% томичей использ интернет для общения в социальных сетях, активно читали новости и статьи — 76% жителей. Финансовые операции через интернет осуществляли 65% пользователей сети.

Также в интернете среди томичей пользуются популярностью фильмы, музыка и игры, их скачивают 49% томичей.

Фото: Томскстат

Отметим, что часто в интернете томичей обманывают и мошенники. Так, за прошедшие сутки в областном центре 14 человек перевели мошенникам более 2,5 млн рублей.