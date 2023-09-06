Томские депутаты поддержали изменения в бюджете Томска

Изменения связаны с увеличением объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета. Фото: Анна Ковалева

На заседании думы Томска 5 сентября депутаты поддержали внесение изменений в бюджет города, сообщает пресс-служба мэрии. Доклад об этом представила и.о. заместителя мэра – начальника департамента финансов Анна Мальсагова.

«Изменения связаны с увеличением объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета», - уточнили в пресс-службе мэрии.

В целом в бюджет Томска добавили более 900 миллионов. Большая часть этих средств пойдет на повышение зарплат учителям школ, воспитателям детских садов, педагогам допобразования и др. Почти 69 миллионов рублей пойдут на жилищные сертификаты для детей-сирот, почти 48 миллионов – на ремонт дорог.

На ликвидацию незаконных свалок потратят более шести миллионов рублей, на обустройство «умных» спортивных площадок – еще три миллиона. Более трех миллионов пойдут на реализацию инициативных проектов томичей – благоустройство Ленинского района и площадку для выгула собак на улице Лебедева (второй проект, как сообщают, реализуют частично).

В целом доходы в бюджете Томска за 2023 год теперь составляют почти 27 миллиардов, а расходы – более 28 миллиардов.