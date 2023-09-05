Томичей приглашают на Праздник хлеба в Кожевниково

На празднике обещают конкурсы, развлекательные зоны, дегустацию блюд по старинным рецептам, мастер-классы Фото: Иван МАКЕЕВ

В эту субботу, 9 сентября, в селе Кожевниково состоится Праздник хлеба, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Мероприятие пройдет в шестой раз. Место проведения – Каравай Парк. Начало – в 12.00.

«На празднике представят реконструкцию старинного русского уклада жизни», - прокомментировали в пресс-службе обладминистрации.

Также в программе обещают конкурсы, развлекательные зоны, дегустацию блюд по старинным рецептам, мастер-классы. Будет работать ярмарка. А еще гостей праздника ждет концерт, на котором выступит гармонист из Новосибирска Дмитрий Иващенко, который не раз участвовал в ТВ-программах на федеральном канале.